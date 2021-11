Au total, ce sont 14 km de guirlandes, 660 décors et 418 motifs qui illumineront le centre-ville et les quartiers caennais à partir d'aujourd'hui, vendredi 28 novembre et jusqu'au 4 janvier.

Pour ne rien manquer du spectacle, rendez-vous tous les jours de la tombée de la nuit à 23h30 puis de 6h au lever du jour. Les illuminations resteront allumées toute la nuit les 24 et 31 décembre.