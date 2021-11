Vienne (AFP). L'Opep se réunit sans consensus préalable pour baisser sa production

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a démarré jeudi à Vienne une réunion pour décider de la conduite à tenir face à la chute des cours du pétrole, sans consensus préalable entre ses membres sur une éventuelle réduction de leur plafond de production, a constaté l'AFP. "Je pense que le marché va se stabiliser. Nous allons discuter des mesures à prendre et de notre contribution à ces mesures. () Tout sera discuté, en ayant en vue les intérêts à long terme de l'Organisation et de ses membres", a déclaré le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Suhail al-Mazrouei. "Nous recherchons une stabilisation du marché à long terme, et non des mesures de court terme", a-t-il dit à des journalistes, avant le début de la réunion. De son côté, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Rafael Ramirez, a indiqué qu'il allait défendre une baisse de la production du cartel, estimant que l'excédent de production sur le marché pétrolier était de deux millions de barils par jour. Mais "le sur-approvisionnement du marché ne vient pas seulement de l'Opep, et même si l'Opep réduisait un peu sa production, cela ne résorberait pas la surcapacité du marché", a indiqué son homologue koweïtien, Ali al-Omair. Le puissant ministre du Pétrole saoudien, Ali al-Nouaïmi, qui avait douché ces derniers jours les espoirs d'une baisse du plafond de production de l'Opep, fixé depuis trois ans à 30 millions de barils par jour (soit près du tiers de l'offre mondiale d'or noir), n'a pour sa part fait aucune déclaration à la presse.

