Pékin (AFP). Natation: Sun Yang, géant de la natation chinoise, contrôlé positif

Le double champion olympique de natation Sun Yang, véritable icône sportive chinoise, a été contrôlé positif lors d'une analyse antidopage en mai et suspendu trois mois, une sanction rendue publique seulement lundi. Dans un pays où les instances du sport sont loin de briller par leur transparence, les soupçons visant Sun Yang ont été couverts d'une chape de secret, qu'a soulevée au bout de six mois l'Agence antidopage chinoise. Celle-ci a simplement annoncé sur son site internet que Sun avait été contrôlé positif à un stimulant, la trimétazidine, le 17 mai lors des compétitions nationales de natation en Chine. L'agence de presse Chine nouvelle a rapporté, de son côté, que Sun Yang, 22 ans, avait été suspendu trois mois en juillet. Elle n'a pas précisé la période de la suspension, mais Sun s'est aligné aux Jeux asiatiques d'Incheon (Corée du Sud) en septembre, où il a notamment remporté trois titres. Le Comité olympique d'Asie (COA) a d'ailleurs annoncé qu'il ne lui retirerait pas ses médailles, arguant que l'instance asiatique n'avait jamais été prévenue de la suspension de l'athlète. Les tests antidopage réalisés à Incheon "n'ont rien révélé de positif", a écrit à l'AFP le comité asiatique, "donc ça n'a rien à voir avec le COA". Le géant (1,98 m) de la natation chinoise a démenti lundi avoir tenté de se doper, en assurant avoir pris pour raison médicale du vasorel et en affirmant ignorer qu'il contenait une substance interdite. Ce médicament, aussi commercialisé sous le nom de vastarel, est utilisé pour prévenir les angines de poitrine et pour traiter les vertiges et les acouphènes. "J'ai été contrôlé à de nombreuses reprises durant mes années d'entraînement et de compétition et je n'ai jamais été pris en défaut", a déclaré lundi Sun, cité par Chine nouvelle. "Sur le coup, j'ai été choqué et déprimé, a-t-il ajouté. Je vais en tirer les leçons et être plus prudent." - Gloire olympique - En l'espace de seulement trois ans (2011 à 2013), Sun Yang a inscrit son nom parmi les plus grands nageurs de l'histoire. Cette gloire, il l'a conquise en même temps que les médailles d'or du 400 et du 1500 m nage libre lors des jeux Olympiques de 2012 à Londres. Agé de seulement 21 ans, il avait également gagné trois titres lors des Championnats du monde à Barcelone l'an dernier. Selon l'agence antidopage, le champion chinois a refusé d'user de son droit à un second test, sur l'échantillon B du contrôle, après le résultat positif sur l'échantillon A. "Sun est le plus connu des athlètes chinois et il est célèbre dans le monde entier. C'est une très mauvaise nouvelle, mais nous n'allions pas étouffer l'affaire", a déclaré Zhao Jia, directeur-adjoint de l'agence. Ni les autorités ni les médias chinois n'ont expliqué pourquoi l'information sur le contrôle positif n'avait été rendue publique que lundi. Sun Yang est coutumier des controverses. Il avait été condamné début novembre 2013 à 7 jours de détention pour conduite sans permis. - Soupçons récurrents -

