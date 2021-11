Un véliplanchiste secouru par la SNSM d'Urville

Dimanche 23 novembre, à 14h45, le Cross Jobourg a demandé au canot de sauvetage "Raz-Bannes" de la station SNSM d'Urville-Nacqueville de secourir un jeune véliplanchiste en difficulté.

L'alerte a été donnée par son père, avec qui il pratiquait la planche à voile. Le jeune homme a été victime d'une casse de son mât. Il a donc attendu les secours accroché à une bouée, au large du port des Flamands.

A 15h20, le "Raz-Bannes" est arrivé sur zone et a récupéré le véliplanchiste et son matériel. Il a été débarqué sain et sauf au port Chantereyne, où il a retrouvé son père.