Hockey: Le RHE76 enchaîne face à Morzine

Le match entre la meilleure attaque et la plus mauvaise défense aura donc tenu toutes ses promesses.

Dans le premiers tiers, il aura fallu attendre un peu plus de six minutes pour que les Rouennais se mettent sur les bons rails avec trois buts à la clé par Maxime Lacroix, Marc André Thinel et Julien Desrosiers en un peu plus de deux minutes. Les jaunes et noirs terminent le tiers en enfonçant le clou par Daultan Leveillé (4-0).

Dans les deuxième tiers temps, les Dragons ne parviennent pas à inscrire de but et encaissent le seule but des visiteurs par Peter Holecko en double supériorité numérique.

Au retour de la dernière pause, les joueurs d’Ari Salo démarre fort avec un deuxième but de Maxime Lacroix à 1 :19 puis 23 secondes plus tard une nouvelle fois par Daultan Leveillé.

Plus rien ne semble menacer les Normands qui terminent le travail par le serial buteur, Francis Charland.

Les Dragons réalisent la bonne opération au classement en remontant à la septième place même si certaines équipes n’ont pas joué ce soir.

« C’est une victoire importante ce soir, j’ai aimé la façon dont on a joué en début de match. Quand on joue des gros débuts de match, on se met un petit peu moins de pression sur les épaules, maintenant il faudra être prêt dès mardi à Gap » insistait le gardien Rouennais Nicola Riopel après la rencontre.

Prochain rendez vous mardi 25 novembre à Gap pour le match aller de la demi-finale de la Coupe de la Ligue.