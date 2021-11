Avant-Première : La French

Le film traite du combat du juge Pierre Michel contre la pègre phocéenne et sa figure de proue, le parrain Gaëtan Zampa en 1975 : une affaire qui avait alors défrayé la chronique. Avec Jean Dujardin dans la peau du juge et Gilles Lellouche en parrain, cette chronique du grand banditisme focalise sur l’affrontement de deux hommes prêts à tout pour défendre leurs convictions et leurs interêts : deux portraits croisés tout en nuances et une fresque historique percutante.



Pratique. Vendredi 21 novembre à 20 h. Présentation au Pathé Docks et débat au Grand Mercure d’Elbeuf. www.cinemasgaumontpathe.com ou www.noecinemas.com/elbeuf