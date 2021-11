Hockey: place à la coupe de France pour le RHE76

Après un gros succès face à Angers en championnat, les Dragons de Rouen affrontent une équipe alsacienne qui évolue à l’échelon inférieur, en Division 1.

Lors du tour précédent, si les Rouennais sont parvenus à bout de Dunkerque sur leur glace 5-1, les Mulhousiens ont fait carton plein face à la modeste équipe de Dammarie-les-Lys 14-1.

Même si sur le papier, la rencontre semble déséquilibrée, il faudra se méfier des Alsaciens qui ont emporté six victoires sur sept rencontres jouées en championnat cette saison et qui sera un postulant certain pour la montée en Ligue Magnus en fin de saison.

Les joueurs d’Ari Salo devront donc rester appliquer défensivement et efficaces offensivement pour éviter toute déconvenue.