US Quevilly-Les Abymes en Coupe de France : interview croisée des coachs

Que connaissez-vous de l'équipe adverse ?

Emmanuel Da Costa : Nous avons activé des connexions pour avoir un petit peu de renseignements sur cette équipe. Nous avons ce qu'il faut pour préparer ce match même si c'est plus difficile de vérifier la fiabilité des informations. Il y a deux joueurs qui ressortent du lot. C Ils mettent beaucoup d'agressivité et de générosité dans leur jeu. Ils ont aussi des manques et nous allons nous attacher à faire le match le plus sérieux possible pour les contrarier.

Mario Relmy : C'est une très bonne équipe, qui était en Nationale il y a deux ans. Ils ont fait une demi-finale et une finale de Coupe de France. J'ai eu des renseignements de la part d'autres entraîneurs qui ont joué contre l'US Quevilly. Et ils m'ont dit que c'était une très bonne équipe et on le voit dans le championnat avec dix matchs, neuf victoires et très peu de buts encaissés.

A quel match vous attendez-vous ?

Emmanuel Da Costa : Ca va être un match très compliqué, un vrai traquenard, un vrai match de Coupe. C'est la rencontre de l'année pour eux. Le niveau martiniquais, guadeloupéen, réunionnais est bien au dessus de celui des Mayotte et de la Guyane.Mais nous partons avec un léger avantage : nous recevons et eux vont devoir s'acclimater au décalage horaire et à la température.

Mario Relmy : On va jouer sur nos qualités : le physique, la tactique et le jeu. Même si notre football manque encore de rigueur, il faut tenter notre chance, sur un match tout peut arriver.

Emmanuel Da Costa, allez-vous faire tourner l'équipe ?

Non, nous préparons ce match comme tous les autres. Nous allons mettre la meilleure équipe possible pour garder le rythme et respecter cette compétition.

Mario Relmy, vous et votre équipe venez d'effectuer un long voyage. C'est un facteur à prendre en compte sur le terrain ?

Le voyage pèse dans les jambes. Après un tel trajet, nous sommes fatigués et en plus, nous venons jouer dans un climat auquel les joueurs ne sont pas habitués. Ils ont quelques douleurs, ils ne sont pas très à l'aise mais comme ça ne dure qu'une semaine ça devrait aller. Nous allons remettre tout ça en place pour être opérationnels samedi.

Point Palmarès :

L'US Quevilly est déjà arrivée en demi-finale de la Coupe de France, en 2010 (défaite contre le PSG) et en finale en 2012 (défaite contre Lyon).

Siroco Les Abymes, entraîné par l'ancien joueur professionnel Mario Relmy, possède à son actif une finale régionale (étape précédant le 7e tour de la Coupe de France, il y a 29 ans.

Pratique : Samedi 15 novembre, 14h40, au stade Lozai à Petit-Quevilly ou sur France Ô.