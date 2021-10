New York (AFP). Ventes de livres: Hachette et Amazon trouvent un accord aux Etats-Unis

Hachette (groupe Lagardère) et le géant américain de la distribution en ligne Amazon ont mis fin jeudi au bras de fer qui les opposait depuis plusieurs mois sur les conditions de ventes des livres de l'éditeur français aux Etats-Unis. Dans un communiqué commun, ils ont annoncé la signature d'un accord courant "sur plusieurs années" et portant sur les versions imprimées et électroniques des livres édités par Hachette Book Group (HBG). Le nouvel accord, dont les détails financiers ne sont pas divulgués, entrera en vigueur début 2015. Mais sa signature permet d'avoir "immédiatement" un retour à la normale des ventes de livres Hachette sur le site américain d'Amazon, où ils seront "mis en avant dans des promotions" qui s'annoncent à l'approche du coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année, précise le communiqué. Pour faire pression sur Hachette pendant les négociations de ce nouveau contrat commercial, Amazon avait en effet réduit ses stocks en provenance d'Hachette et arrêté de prendre des précommandes pour les auteurs que HBG édite. La bataille avait été très médiatisée. Plus de 900 auteurs américains édités par Hachette, dont des romanciers à succès comme John Grisham ou Stephen King, avaient notamment publié à deux reprises ces derniers mois dans la presse américaine une lettre ouverte où ils se disaient pris en otage et demandaient à Amazon de mettre fin au litige.

