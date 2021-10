Paris (AFP). Mondiaux Qatar et Russie: corruption, circulez il n'y a rien à voir

Des "comportements douteux" certes, mais pas de corruption, et pas plus au Qatar et en Russie qu'ailleurs: la Fifa a écarté jeudi toute idée de réattribuer les Coupes du monde 2022 et 2018, après avoir épluché le "rapport Garcia". C'est sur l'émirat que se concentrent depuis le vote de 2010 l'essentiel des doutes et des interrogations. Mais l'enquête Garcia n'apporte aucun élément attestant une possible corruption ou d'éventuelles violations graves des règlements: c'est du moins l'avis rendu jeudi par le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la Fifa, Hans-Joachim Eckert, dans son commentaire du rapport. Ce dernier, remis début septembre, a été réalisé par Michael J. Garcia, avocat et ancien procureur fédéral américain, à la demande de la Fifa. . Dossier clos Du point de vue de M. Eckert, les faits répréhensibles mis en évidence dans l'enquête "ne sont que de portée très limitée" et "loin d'atteindre un niveau qui impliquerait de se repencher sur le processus et encore moins de le rouvrir". "L'évaluation du processus d'attribution des Mondiaux 2018 et 2022 est donc terminée". Une conclusion dont s'est félicitée la Fifa dans la foulée. Le "Monsieur éthique" de la Fifa souligne tout de même que "la Chambre d'enquête du comité d'éthique (présidée par M. Garcia, ndlr) a fait part de son intention d'ouvrir des procédures d'enquête contre certaines personnes". Les enquêteurs ont en effet relevé des cas de possibles violations du code d'éthique mais n'ont pas encore établi que ces violations avaient effectivement eu lieu. Au passage, M. Eckert accorde un franc satisfecit à son propre patron, Joseph Blatter, le président de la Fifa: "Il faut dire clairement que le président Blatter n'a pas violé le code d'éthique" et "a mis en oeuvre plusieurs réformes importantes, dont celles qui ont rendu cette enquête possible". . Le Qatar blanchi Controversée depuis le début, la candidature du Qatar ne peut être remise en cause, selon M. Eckert. Les enquêteurs ont relevé la "conduite douteuse de deux personnes" dans l'entourage de la candidature de l'émirat. Mais ces éléments "ne sont pas de nature à compromettre l'intégrité du processus d'attribution" du Mondial-2022. Les enquêteurs rappellent également que le Qatar a sponsorisé le congrès de la Confédération africaine de football (CAF) en Angola en janvier 2010 pour environ 1,8 million de dollars. Mais, selon eux, aucun règlement n'interdisait ce genre d'accord. "Nous étions confiants dans le fait qu'une enquête neutre allait montrer que notre dossier n'était entaché d'aucune irrégularité", a réagi auprès de l'AFP Hassan al-Thawadi, président du comité d'organisation du Mondial-2022. . Le cas Bin Hammam L'enquête revient sur le cas du Qatariote Mohammed Bin Hammam, ancien membre du Comité exécutif de la Fifa, suspendu à vie en 2012. Selon les conclusions de l'enquête, ses versements d'argent à des hauts responsables de la CAF ne seraient pas liés à la course au Mondial, mais bien à sa candidature au poste de président de la Fifa en juin 2011. Le rapport mentionne également ses paiements à Reynald Temarii, représentant de la Confédération océanienne au Comité exécutif. Les enquêteurs estiment qu'ils n'ont pas de lien avec le comité de candidature de Qatar-2022 et "n'ont pas affecté les résultats du processus d'attribution" au vu des écarts lors du vote. . La Russie et ses ordinateurs en location "Aucune irrégularité majeure" ne peut être reprochée à la Russie. Les enquêteurs ont tout de même relevé un élément cocasse: "Le comité (de candidature) n'a soumis qu'une quantité limitée de documents et l'a expliqué par le fait que les ordinateurs utilisés à l'époque étaient en location et rendus depuis à leur propriétaire. Celui-ci a fait savoir qu'ils avaient été détruits." . Coup de griffe à l'Angleterre L'Angleterre a été l'un des pays les plus critiques envers l'attribution du Mondial-2022 au Qatar. Mais le rapport n'épargne pas sa propre candidature pour 2018.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire