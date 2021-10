Jay-Jay Johanson, la Norvège et la Lettonie à l'honneur aux Boréales à Caen

De la création du musicien suédois, "figure incontournable de la scène trip-hop mondiale" qui jouera avec l'orchestre régional de Basse-Normandie, au cirque finlandais de Super Sunday, en passant par l'atelier "tricote ton pull norvégien? près de 190 rendez-vous sont programmés en Basse-Normandie dont 92 gratuits.

Quelque 200 artistes nordiques sont attendus dans la région pour le festival, selon les organisateurs.

"Le coup de coeur absolu" de cette 23e édition, ce sont les Finlandais de Race Horse Company, découverts en France en 2010 aux Boréales, avec leur spectacle Super Sunday, du 21 au 25 novembre à Hérouville, dans l'agglomération de Caen, a expliqué à l'AFP le directeur artistique du festival Jérôme Rémy.

Autre rendez-vous phare, le jeune bluesman suédois Bror Gunnar Jansson, "la révélation musicale de ces 10 dernières années" en Suède, encensé en France par les Inrocks ou Libération, en concert le 23 novembre à Bayeux.

La Norvège sera à l'honneur avec plusieurs concerts dont les "ballades mélancoliques et intimistes" de Moddi et l'univers pop de son acolyte Therese Aune qui se lance en solo et ouvrira le festival vendredi soir.

Un débat intitulé "quelle économie pour la culture? L'exemple norvégien" est aussi au programme avec l'ambassadeur norvégien en France Rolf Einar Fife. La Lettonie sera représentée avec notamment une exposition photo de Reinis Hofmanis, "Territory", témoignant des mutations de Riga et de l'impact de l'environnement sur la vie sociale. Le 18 novembre les Boréales fêteront la fête nationale lettone avec une soirée ciné débat "100% Riga".

Parmi les nombreuses rencontres littéraires, l'Islandaise Audur Ava Olafsdottir, souvent plébiscitée par les libraires français ces dernières années, et le suédois Bjoern Larsson.

Le festival qui affiche près de 50.000 spectateurs par an a été lancé en 1992 par des professeurs de l'université de Caen. Avec son université qui enseigne les cinq langues nordiques, ses traducteurs littéraires qui donnent à lire Indridason ou Mankell, Caen fait figure de capitale nordique en France, selon M. Rémy.

