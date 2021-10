Paris (AFP). 11 novembre: dernier rendez-vous des commémorations du centenaire de 1914-1918

L'inauguration par le chef de l'Etat d'un mémorial rassemblant les noms de près de 580.000 combattants de 1914-18, toutes nationalités confondues, sera mardi 11 novembre le point d'orgue des commémorations en 2014 du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après le rassemblement de représentants de 80 nations le 14 juillet à Paris, ce nouveau grand rendez-vous se tiendra à partir de 15H30 près de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais. Sur les lieux mêmes des champs de bataille, un "Anneau de la Mémoire" réunira désormais pour la première fois, sur 500 plaques d'acier, les noms des milliers de soldats par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité ou de religion. Dans la matinée, les commémorations de l'armistice de 1918 auront débuté comme chaque année par l'hommage du Président de la République à Georges Clemenceau, à 10H40 en bas des Champs-Elysées. Après la traditionnelle cérémonie sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de triomphe, un hommage sera ensuite rendu aux sept soldats français tombés depuis novembre 2013 en opérations extérieures (Opex) au Sahel et en Centrafrique. A quelques jours des célébrations, le nom d'un sous-officier de 32 ans, tué le 29 octobre lors d'un accrochage avec un groupe jihadiste dans le nord du Mali, est venu s'ajouter à la liste. Le chef de l'Etat s'entretiendra brièvement avec les familles des militaires décédés avant de quitter les Champs-Elysées vers 11H40. Temps fort de ce 11 novembre, l'inauguration du mémorial de Notre-Dame-de-Lorette symbolisera "la mémoire internationale" d'un conflit qui fit plus de dix millions de morts. "L'Anneau de la Mémoire nous montre qu'il est possible à des nations qui se sont fait la guerre pendant des siècles de se retrouver pour honorer ensemble leurs soldats, non pas comme des ennemis mais comme des hommes unis par la même expérience du feu", écrit François Hollande dans la présentation des cérémonies. - Marqueur du quinquennat - Parmi les 579.606 noms inscrits sur ce monument novateur figurent ceux de 241.214 soldats britanniques tombés lors des terribles batailles de 1915-1916, mais aussi de 173.876 Allemands, 106.012 Français et de milliers d'hommes de dix autres nationalités. François Hollande fera halte devant les plaques portant les noms de trois soldats en particulier, un Français, un Britannique, un Allemand, dont le parcours sera retracé par un étudiant originaire de leurs pays respectifs. A 16H00, une cérémonie internationale se déroulera dans la nécropole nationale toute proche, sur la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, où reposent 43.000 combattants de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies du 11 novembre seront les dernières du centenaire en 2014, après le rendez-vous européen de Sarajevo, fin juin, le 14 juillet en présence de dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement, et l'anniversaire de la bataille de la Marne en septembre. Elles mettent fin à un cycle lancé il y a un an par François Hollande, qui souhaitait en faire un marqueur de son quinquennat. Les principales nations ayant participé au conflit seront cette fois représentées au niveau ministériel, sans éclat particulier. L'Elysée souligne le caractère "populaire" de ces commémorations auxquelles ont été associés depuis un an de très nombreux jeunes pour leur transmettre la mémoire de la guerre. Mémoire familiale également, avec l'opération de la "Grande collecte" pour rassembler et numériser des archives personnelles, dont la deuxième édition se tiendra les 14 et 15 novembre. Les commémorations du centenaire ont été depuis un an l'un des rares moments de répit pour François Hollande, en pleine dégringolade dans les sondages. Le 12 septembre, Manuel Valls avait présidé les cérémonies anniversaires de la bataille de la Marne, en l'absence du chef de l'Etat en visite en Irak. D'autres commémorations sont à venir dans les quatre ans qui viennent pour marquer différents événements du conflit, comme la bataille de Verdun en 1916. L'année 2015 sera plus axée sur la commémoration de la libération des camps nazis, notamment lors de la journée nationale du souvenir de la déportation.

