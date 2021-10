Nice (AFP). La coopérative des salariés, soutenue par Tapie, s'empare du groupe Nice-Matin

Le tribunal de commerce de Nice a choisi vendredi la coopérative des salariés de Nice-Matin, soutenue financièrement par Bernard Tapie, pour la reprise de leur groupe en difficulté, optant pour le scénario qui préserve le maximum d'emplois et la paix sociale. Entre larmes de soulagement et cris de joie, les salariés ont savouré leur victoire devant le tribunal. "On a gagné! Les gars au boulot!", éclate après des mois d'incertitude Jean-François Roubaud, leur porte-parole qui a enchaîné les nuits blanches pour monter une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et débusquer des financements. Le choix du tribunal implique 159 départs "volontaires" (14,5% des effectifs), mais aucun licenciement. Le géant des médias belge Rossel, autre favori recalé, prévoyait de remercier un tiers des effectifs (notamment 70% des ouvriers techniques). Le choix de cette offre, pourtant la mieux dotée financièrement, aurait sans aucun doute mis le feu aux poudres. Pascale Primi, chef d'agence à Cannes, émue, résume ainsi son état d'esprit: "heureuse et terrorisée". "Nous allons nous impliquer pour réussir ce pari fou", dit Christophe Cirone, jeune journaliste spécialisé dans les procès et les faits divers, heureux de garder son emploi. "C'est une émotion incroyable pour ceux qui se sont impliqués depuis des mois", confie-t-il, en précisant que "la gouvernance ne va pas être une assemblée bolchevik". Si les salariés deviennent les actionnaires majoritaires du groupe Nice-Matin, il vont confier la gouvernance à un directoire, présidé par Robert Namias (ex-TF1), qui sera aussi le directeur des rédactions. "Bien-sûr que c'est risqué, mais j'y crois. Nice-Matin doit redevenir un grand journal au coeur de la région", ajoute-t-il, sans détailler son plan de bataille. "Ce qu'on voulait c'est sauver un journal avec un lien social. Nous allons nous entourer de professionnels", souligne le porte-parole des salariés, Jean-François Roubaud. "Nous sommes conscients qu'il va falloir s'adapter, faire partir doucement d'autres personnes sur une base volontaire". Pour rafler la mise, les salariés ont rassemblé de haute lutte un financement de 14,2 millions d'euros, dont 8 millions de promesses de ventes d'actifs à l'homme d'affaires Bernard Tapie, intéressé par 50% de Corse-Matin ainsi que par les murs de quatre agences locales. M. Tapie, propriétaire de la Provence, qui détient déjà 50% de Corse-Matin, va ainsi mettre la main sur 100% du quotidien corse. Il ne deviendra toutefois pas, comme dans le passé, actionnaire du groupe Nice-Matin. - "projet social d'intérêt général" - Les salariés ont défendu un "projet social d'intérêt général". La SCIC a provoqué un élan de sympathie très médiatisé, permettant de lever 460.000 euros de dons, via un site internet et une vente aux enchères. Elle a aussi récolté 2,3 millions d?euros grâce à une partie des salariés qui ont accepté de ponctionner leur 13e mois. Le groupe Nice-Matin va notamment devoir mettre en place une stratégie numérique offensive, pour compenser la baisse de la diffusion papier des titres. Les salariés entendent maintenir les 14 éditions différentes des titres Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin (160.000 exemplaires au total). Le groupe Nice-Matin (ex-propriété de Groupe Hersant Médias), placé en redressement judiciaire fin mai, a déjà une longue expérience coopérative. Le journal Nice-Matin a été créé en 1945 par des membres de "Combat", mouvement issu de la résistance, et sera exploité sous forme de SAPO (société anonyme à participation ouvrière). En 1998, le groupe Hachette avait pris le contrôle de Nice-Matin, avant de le fusionner avec Var-Matin (en 2005). Le groupe Nice-Matin sera vendu deux ans plus tard à Groupe Hersant Média (GHM) pour 160 millions d'euros. En difficulté GHM avait fait rentrer l'homme d'affaires Bernard Tapie dans le capital en 2013, mais les deux partenaires s'étaient séparés l'an dernier en se partageant La Provence et Nice-Matin.

