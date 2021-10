1 an de prison pour attouchements sur 3 jeunes filles de 13 ans

C'est lors d'une rencontre entre sa mère et une assistante sociale pour une affaire d'argent que l'une des pré-ados lâche le morceau: elle a été victime, de même que l'une de ses copines de collège, d'attouchements par un homme hébergé par la famille, à Alençon. Des caresses en haut des cuisses, et sur les seins. Et puis il y a une autre copine qui a reçu du même homme, sur Facebook, des propositions sexuelles dans des termes ... que l'on ne peut pas écrire ici...

Les 3 ados sont présentes a l'audience. Elles expliquent qu'à l’époque l'accusé était souvent à la sortie de leur collège.

C'est leur 1ère confrontation avec l'individu. 2 d'entre elles sont en pleurs. L'homme lui, nie tout en bloc, alors qu'il a reconnu les faits lors de son audition par la police. Il comparait encadré de gendarmes qui ont du aller le chercher a son domicile, puisqu'il ne s'est pas présenté a une précédente audience.

La procureure fait part, du fait de cette négation des faits, de son inquiétude quand à la possible récidive.

L'homme a été condamné a 1 an de prison dont 6 mois avec sursis, obligation de soins, d'indemniser ses victimes, de ne plus fréquenter les 3 jeunes filles ni de paraître a proximité d'établissements scolaires.

Il est inscrit au fichier des délinquants sexuels.