Le père de Mathis renvoyé devant les Assises du Calvados

Le Caennais Sylvain Jouanneau est accusé de l'enlèvement de son fils Mathis, 8 ans. Des faits qui remontent au mois de septembre 2011. Depuis, le père a été arrêté et incarcéré mais refuse de dire ce qu'il est advenu de l'enfant.

L'accusé avait déjà fait appel d'une première ordonnance de mise en accusation en avril dernier. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Caen a finalement décidé qu'il comparaîtra bien devant les Assises du Calvados pour complicité de détention ou de séquestration de mineur de 15 ans pendant plus de sept jours, et pour les délits connexes d'enlèvement de mineur par ascendant et de menaces de mort sous condition.

Un soulagement pour la mère de Mathis, Nathalie Barré. "C'est aussi une angoisse aussi malgré tout", confiait-elle ce matin. "Nous allons tout faire pour que le procès ait lieu le plus tôt possible, en janvier ou février", espère-t-elle.