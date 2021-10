Laurent Fabius aux Tricots Saint-James vendredi 31 octobre

Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, sera en visite dans la Manche, vendredi prochain, sur le thème de l’attractivité touristique au Mont-Saint-Michel. Le ministre visitera en particulier les Tricots Saint-James et remettra officiellement à son directeur général, Luc Le Sénécal, le label "Entreprise du patrimoine vivant" reçu l'an dernier. Accompagné de Mathias Fekl, secrétaire d'État au Commerce extérieur et à la promotion du Tourisme, il visitera les ateliers qui seront bientôt ouverts aux visites de groupes et de particuliers.

Les Tricots Saint-James réalisent un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros par an dont 32 % à l'export : Japon, Corée, Canada, Etats-Unis et Russie.