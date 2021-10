Quartier Rethel : 400 logements sortiront de terre rive droite à Caen

Depuis début 2013, et la signature du charte de relogement, il s'est progressivement vidé jusqu'à atteindre l'une des plus faibles densités de Caen : 35 habitants par hectare. « Il ne répond plus au normes d'usage et de confort », précisait Calvados Habitat, bailleur social, lors d'une réunion d'information le jeudi 16 octobre au Pôle de vie des quartiers Rive droite. Le quartier sera dans les années à venir complètement restructuré, via dix-huit opérations programmées jusqu'en 2019. Plus de 400 logements y verront le jour.

Les « Bains » seront conservés

Dès le mois de novembre prochain, rue des Mésanges, 22 logements individuels seront détruits. La reconstruction, qui démarrera au 1er trimestre 2015, permettra la livraison, fin 2016, de 42 logements. Rue des Fauvettes en revanche, « un permis a été retiré », précise Sonia de la Provôté, maire adjointe à l'urbanisme. L'amorce de cette mutation donnera le ton de la réalisation d'une étude urbaine qui durera six à huit mois. « C'est une vraie opportunité pour la Ville de redynamiser le secteur ». Mémoire ouvrière du quartier et, plus généralement, de tout ce qui en fait l'identité : un compromis sera trouvé. Les places triangulaires seront renforcées et les anciens « Bains » (rue Edmond Boca) devraient à terme permettre un « usage public », indique Sonia de la Provôté.

Les infrastructures sont à revoir

Et l'élue de poursuivre : « Il y aura un impact sur le fonctionnement global du quartier et de sa proche périphérie. Le rond point de la Demi-Lune a besoin d'être complètement restructuré et paysagé. Il faut aussi réfléchir à l'avenir de l'école primaire "Les Millepertuis" ». Avec 400 nouveaux logements, les effectifs de l'établissement pourrait en effet facilement tripler. La Ville travaille aussi à renforcer la mixité au sein du quartier de Rethel, avec plus d'accession à la propriété. L'opération devrait par ailleurs permettre de répondre au manque de construction de logements sociaux sur l'agglomération caennaise.