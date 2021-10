Le nonagénaire escroqué se rebelle à Mont-Saint-Aignan

La longue série des vols par ruse se poursuit. Mais cette fois, la victime s'est montrée plus lucide que les escrocs. Le principe, toujours le même, est simple : un faux agent des eaux se présente chez sa victime, identifiée au préalable comme vulnérable, en l'occurrence un nonagénaire. Il lui montre une carte Veolia et lui demande d'entrer dans le logement. Méfiant, l'habitant le laisse entrer seulement dans son hall.

Confusion chez les escrocs

A ce moment là, deux hommes se présentent au domicile. Ils se présentent avec des brassards de police (mais sont en fait de faux policiers) et assurent à la victime que l'agent des eaux est en fait un escroc qui cherche à lui voler ses biens. Dans le même temps, la victime voit l'un des deux faux policiers descendre de l'étage avec un masque et un vase africain en lui indiquant que l'agent des eaux lui avait volé.

Or, le nonagénaire n'avait pas permis au faux agent des eaux de monter à l'étage. Il comprend alors la supercherie et pousse les trois escrocs dehors. Ces derniers ont le temps de lui voler son téléphone fixe et de l'empêcher ainsi de prévenir rapidement la police, qui ne les retrouvera pas.

Rappel : ne faites jamais rentrer un soit-disant agent chez vous. Il doit posséder une carte professionnelle et surtout avoir pris rendez-vous avec vous au préalable.