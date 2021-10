Paris (AFP). Présidence de UDI: Lagarde et Morin au 2e tour

Le député-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde est arrivé jeudi légèrement en tête, devant Hervé Morin, du premier tour de l'élection à la présidence de l'UDI au terme d'une campagne marquée par les "manoeuvres", selon Yves Jégo, arrivé 3e. Un peu plus de 700 voix, sur 16.662 votants séparent les deux premiers (35,9% contre 31,5). Yves Jégo, qui avait assuré l'intérim pendant l'absence de Jean-Louis Borloo, est arrivé loin derrière avec 21,5% des suffrages. Il se présentait en tandem avec Chantal Jouanno. "A l'évidence, les réflexes traditionnels des chapelles centristes, les man?uvres et un déploiement de moyens considérables, mettant en cause jusqu'à ma probité, ont joué pour contrer le projet d'indépendance et de renouveau dont nous étions porteurs", a-t-il accusé dans un communiqué juste après l'annonce des résultats. Il n'a pas donné à ce stade de consigne de vote. En début de semaine, M. Jégo, a été épinglé dans la presse pour une enquête préliminaire menée depuis septembre 2013 sur son patrimoine. Il s'était alors défendu "d'accusations violentes et sans fondement". Et de souligner aussi "la perte d'influence et l'affaiblissement du Parti radical". "Désormais l'esprit de Jean-Louis Borloo ne soufflera plus à l'UDI", a-t-il estimé. Jean-Louis Borloo n'a soutenu publiquement aucun des quatre candidats. Quelque 28.300 adhérents à l'UDI et à ses composantes (Parti radical, Nouveau Centre, Force européenne démocrate (Fed), Alliance Centriste, Gauche Moderne) étaient appelés à voter par correspondance. Un millier d'adhérents ont d'ailleurs été réintégrés dans les fichiers ces derniers jours après des protestations de personnes ne pouvant pas voter. Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly, avait essayé sans succès mardi devant la justice de faire reporter le scrutin de deux semaines. La clôture du vote a simplement été décalée d'une journée. Jeudi soir, M. Fromantin se disait toujours "interrogatif sur le déroulement de cette élection (). Les fichiers ont été passés au peigne fin par un huissier. - L'influence prêtée à Borloo et Bayrou - L'UDI souhaitait en effet ne pas connaître la mésaventure du Parti radical pour l'élection de juin dernier, accusé d'avoir gonflé ses fichiers. Rama Yade, candidate malheureuse à cette élection contre Laurent Hénart, a d'ailleurs formé un recours en justice pour en demander l'annulation. Une audience est prévue le 28 octobre prochain. Entre la publication de l'information sur l'enquête visant Yves Jégo et les contestations des fichiers, les derniers jours de cette campagne, jusqu'alors très discrète et "propre" aux dires des candidats, ont donc été houleux. Jean-Christophe Lagarde (Fed) s'est d'ailleurs félicité d'un "premier tour exemplaire" sans "algarades" et sans "affrontement délétère". Il a adressé aux perdants (Jégo, Jouanno et Fromantin) "un salut amical" leur disant qu'il aurait besoin de leur "énergie", souhaitant "le rassemblement le plus large". L'ancien ministre de la Défense Hervé Morin (Nouveau Centre), a estimé de son côté que "le taux de participation et la qualité du débat" démontraient "la maturité de notre parti" et la "capacité à organiser un débat démocratique respectueux des différences". "Cependant, près de 40% des militants n?ont pas participé à cette élection", regrette-il. Plusieurs élus centristes pronostiquaient depuis mi-septembre un deuxième tour entre Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin, estimant qu'Yves Jégo était distancé. "L'UDI se réduit au Nouveau centre", a réagi un élu centriste. Les ombres de Jean-Louis Borloo et de François Bayrou vont continuer de planer sur cette élection interne. L'ancien président de l'UDI, qui s'est retiré pour raisons de santé, assure ne pas tirer les ficelles en coulisses même si de nombreux centristes ont expliqué à l'AFP qu'il avait jusqu'à tout récemment passé de nombreux coups de fil. Quant à François Bayrou, président du MoDem, que l'on soupçonne de soutenir Hervé Morin, "qui peut croire qu'il ne s'y intéresse pas?" lance un élu parisien.

