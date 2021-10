Milan (AFP). Ukraine: rencontre Poutine-Porochenko en marge du sommet de l'Asem

Le président russe Vladimir Poutine doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Petro Porochenko vendredi matin à Milan, en marge du 10e sommet euro-asiatique (Asem), après avoir jeté un froid la veille en menaçant les Européens de couper le robinet du gaz cet hiver. A son arrivée à son hôtel de Milan jeudi soir, peu après le dîner de gala offert par la présidence italienne, M. Porochenko a déclaré devant quelques journalistes n'attendre qu'une seule chose de sa rencontre avec son homologue russe: "la paix et la stabilité" en Ukraine, alors que les combats continuent à faire rage dans l'Est du pays en dépit d'un cessez-le-feu conclu en septembre. De son côté, le président Poutine a mis en garde jeudi les Européens contre de "grands risques" de perturbations des livraisons de gaz cet hiver, faute d'accord dans le conflit gazier entre la Russie et l'Ukraine. "Il n'y aura aucune crise causée par des responsables russes de la coopération avec l'Europe () mais de grands risques sur le transit existent", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Belgrade. Les Européens espèrent régler ce problème mardi à Bruxelles, lors de négociations avec les Russes et les Ukrainiens. Cette rencontre entre les présidents russe et ukrainien, qui ne se sont pas vus depuis fin août à Minsk, aura lieu à la préfecture de Milan en présence de plusieurs dirigeants européens dont la Chancelière allemande Angela Merkel, le président français François Hollande, le Premier ministre britannique David Cameron, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et les dirigeants de l'Union européenne Juan Manuel Barroso et Herman Van Rompuy. "C'est à la Russie de fournir la contribution décisive pour une désescalade" de la situation en Ukraine, a prévenu jeudi Mme Merkel. La Russie veut y discuter des "raisons et des origines du conflit" en Ukraine et des "perspectives de processus de paix", a indiqué le conseiller de M. Poutine. Mme Merkel s'est entretenue jeudi avec le président ukrainien. Les deux dirigeants ont déploré le fait que de nombreux points, pourtant acceptés par les deux parties dans le cadre des accords de Minsk, n'aient pas été mis en oeuvre pour permettre un cessez-le-feu complet, a indiqué une source gouvernementale allemande. La Chancelière a ensuite eu un entretien bilatéral avec Vladimir Poutine dès jeudi soir peu après 23H00 (21H00 GMT), selon une source gouvernementale allemande. - Pas de retrait "majeur" - L'Otan n'a pas constaté "de mouvements majeurs et significatifs" confirmant l'annonce par le président russe d'un retrait de 17.600 soldats russes déployés le long de la frontière ukrainienne, a indiqué jeudi un responsable militaire à l'AFP. La Russie est accusée par les Occidentaux, Otan en tête, d'avoir envoyé des soldats lourdement armés combattre aux côtés des séparatistes prorusses dans cette région. Par ailleurs, quelque 20.000 soldats étaient massés le long de la frontière, côté russe, depuis cet été, selon les derniers chiffres de l'Otan. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a lui aussi rencontré jeudi à Milan Vladimir Poutine pour lui demander une "coopération maximale" dans le cadre de l'enquête sur le crash du vol MH17. "Je lui ai demandé une coopération maximale dans la résolution du désastre du MH17", a tweeté M. Rutte jeudi soir. L'avion, avec à son bord 298 passagers dont 153 ressortissants néerlandais, a probablement été abattu le 17 juillet par un missile sol-air alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine, aux mains des séparatistes. Les Pays-Bas ont été chargés de l'identification des victimes ainsi que de l'enquête sur les causes du drame. Outre l'Ukraine, d'autres sujets sont susceptibles de créer des frictions lors du forum entre l'Europe et l'Asie qui rassemble quelque 50 pays autour de la coopération économique et des échanges commerciaux. Les pays de l'Association des nations du sud-est asiatique (Asean) ont ainsi plusieurs conflits territoriaux avec la Chine qui empoisonnent leurs relations depuis des années. La Thaïlande, membre de l'Asean, a profité de ce sommet pour faire sa rentrée sur la scène internationale depuis le coup d'Etat militaire de Prayut Chan-O-Cha, le chef de la junte militaire thaïlandaise, le 22 mai dernier, en dépit de centaines de manifestants qui se sont rassemblés jeudi dans le centre de Milan pour dénoncer sa présence.

