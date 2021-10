Bernard Cazeneuve moque Nicolas Sarkozy sur Twitter

Bernard Cazeneuve, ex-maire de Cherbourg et actuel ministre de l'Intérieur, n'avait pas fait partie des plus virulents lors du retour télévisé de Nicolas Sarkozy. Ce jeudi 9 octobre, au lendemain d'un meeting de son prédecesseur à Toulouse, le Manchois lui a cependant adressé un court message via le réseau social Twitter :

Un petit proverbe normand pour @NicolasSarkozy, qui s'y connait : "Grand diseux, petit faiseux". — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 9 Octobre 2014

Un proverbe que Bernard Cazeneuve avait parfois déclamé à l'attention de certains adversaires politiques locaux...