Carton plein pour les ventes de chevaux à Caen

Un brin de soleil et des chevaux par dizaines. Il n'en fallait pas plus ce matin, jeudi 9 octobre, pour donner le sourire à Me Jean Rivola. Lui qui prend le marteau pour la première fois cette année à l'hippodrome note « d'excellents résultats sur les cinq premiers jours d'adjudication ». Il faut dire que le rendez-vous a pris, au fil des saisons, ce qu'il faut de prestance. « En 1986, pour la première vente, il y avait 90 chevaux à adjuger », précise Philippe Henry, président de l'association des éleveurs normands. Cette année, il y a 840 yearlings, poulinières ou foals de présenter. C'est dire l'essor !

Record de vente : 85 000 €

Avant les premières enchères, le Dr. Gilles-Raymond Fontaine, vétérinaire, voit chaque animal. C'est qu'on ne rigole pas, quelques heures avant des transactions qui monteront parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. « L'acheteur va être sensible à plusieurs critères », précise Me Rivola. Écoutez-le.

Avec un prix de vente moyen estimé à 5 000 €, il y a « ici des coups à jouer sans se ruiner. Tous les ans, au moins un des chevaux vendus à Caen devient un crack », assure Me Rivola. En 2012, un animal avait été acquis pour la somme de 85 000 € ! Record à battre.

Pratique. Après les dernières ventes de ce jeudi 9 octobre, les prochaines auront lieu à l'hippodrome de Caen lundi 27 et mardi 28 octobre, à 13h30. Visite le matin de la vente.