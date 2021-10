Portrait : De l’Afrique aux Amériques, l’incroyable tour du monde solidaire

Nicolas Auber et Matthieu Tordeur, 22 ans, l’ont fait. Nicolas raconte la genèse du voyage : “On a grandi ensemble à Mont-Saint-Aignan et on a fait beaucoup d’années de scoutisme. C’est là que l’on rêvait de voyager. L’idée a germé il y a deux ans lors d’un voyage au Népal pour installer des panneaux solaires dans un village sans électricité. On voulait élargir le projet et on est tombé sur le microcrédit. On a alors décidé d’un tour du monde en 4L pour le développer.”



Le microcrédit - ce petit prêt à taux réduit pour les entrepreneurs sans revenus qui ne peuvent se tourner vers les banques classiques - a donc été le prétexte pour un voyage d’un an, débuté en septembre 2013 à travers l’Afrique, les Amériques, l’Europe et l’Asie, soit la bagatelle de 50 846 km. Sur place, les deux aventuriers ont aidé 150 micro-entrepreneurs : “Nous en avons rencontré 50 et prêté en tout 25 000 € (provenant du Département, de partenaires et de particuliers). L’intérêt, c’est d’aider des gens à sortir de la pauvreté par eux-mêmes.”



Dans le désert de sel



De ce road trip, Nicolas et Matthieu retiennent “la bienveillance des gens”. Mais aussi des souvenirs de grands espaces : “Le plus marquant, c’est peut-être nos trois jours en autonomie dans le désert de sel de Bolivie, un ancien lac asséché de 10 000 km2. Il y avait beaucoup d’excitation.” Depuis leur retour, les deux hommes sont revenus à leurs études. Mais le goût de leur voyage ne les quittera pas de si tôt : “Nous allons rédiger un livre-photos de notre aventure autour du microcrédit”.