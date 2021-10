Embarquez à bord du Queen Mary 2 (VIDEO)

Le Queen Mary 2 célèbre en cette année son 10e anniversaire, renouant avec la tradition transatlantique à Cherbourg. 380 passagers dont 250 Français ont embarqué ce mardi 7 octobre pour une croisière de 10 jours, direction New-York.

A bord de ce mythique paquebot de la compagnie britannique Cunard, les voyageurs n'ont pas de quoi s'ennuyer. On y trouve une vingtaine de restaurants, bars ou salons dont un restaurant gastronomique, le Todd English. Les passagers peuvent se détendre dans les piscines et jacuzzis, où en se promenant sur le pont.

On trouve à bord l'une des plus grandes bibliothèques flottantes du monde, non loin du bar à cigares. Les plus coquets prendront soin de leur corps au Canyon Ranch Spa, centre de beauté.

Ambiance chic dans le Queens Room où un couple s'entraîne à la danse de salon avant le concert du soir. Des spectacles, il y en a aussi au grand théâtre du QM2, à moins que vous ne préféreriez le cinéma, appelé "planétarium" car un écran de type "géode" peut être mis en place pour les films en 3D.

A cela s'ajoutent aussi le casino, la discothèque décors "sous marin", sans oublier le grand "lobby", littéralement "vestibule", le coeur du paquebot où l'on trouve le grand escalier.

