Basket : le CB Ifs n'a pas manqué son début de saison

Un temps pressenties pour jouer au deuxième niveau national, les filles de Vincent Dumestre s’éclatent à l’étage en dessous en ce début de saison. Après trois journées de championnat, elles demeurent invaincues.



Recrue attendue

Pourtant, le technicien ifois se veut perfectionniste et retient surtout les points à retravailler. “Bien sûr, une victoire est toujours bonne à prendre mais on manque d’assurance au niveau de la gestion du match, confie le coach. Les filles avaient le match en main, mais il y a encore des moments de panique, on se fait peur pour rien, alors qu’on devrait finir en déroulant. J’ai une équipe très jeune et on va travailler ça dans les semaines qui viennent.”

Le CB Ifs attend maintenant, avec impatience un renfort venu de l’extérieur. Une joueuse américaine devrait venir prochainement apporter de l’expérience au groupe. Le dossier ne cesse d’être retardé et c’est très certainement sans elle que se fera le déplacement du samedi 11 octobre à Aubervilliers.