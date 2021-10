Découvrez le teaser de la 23ème édition du festival des Boréales 2014

Festival pluridisciplinaire crée en 1992 et regroupant littérature, théâtre, musique, danse, cirque, cinéma ou encore expositions, les Boréales se dérouleront à Caen du 13 au 30 novembre 2014. Le festival mettra à l'honneur, comme chaque année, le dynamisme de la scène artistique nordique et balte. Pour sa 23ème édition, le festival place au cœur de sa programmation la Norvège qui célèbre le bicentenaire de sa Constitution et Riga, acteur central de la création artistique sur la scène européenne qui est devenue Capitale Européenne de la Culture en 2014.



Une soirée de présentation de la programmation complète est prévue le vendredi 10 octobre à 19h à la Comédie de Caen (Théatre d'Hérouville), suivi d'un ciné concert avec la projection du mythique film « le cuirassé Potemkine » d'Einsenstein, mis en musique et revisité par l'Orchestre Régional de Basse-Normandie. Entrée libre, réservation indispensable au 02.31.46.27.29.