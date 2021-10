12 ans de prison ferme requis aux assises de l'Orne

12 ans de prison ferme auxquels s'ajoutent 8 ans de suivi socio-judiciaire ont été requis ce mardi 30 septembre à la mi-journée, par l'avocate générale aux assises de l'Orne, qui jugent Johnny Quesnel, un jeune homme de 23 ans, qui a violé à de multiples reprises une adolescente de 12 ans, en 2008, à Céaucé.

L'avocate générale a aussi requis 2 ans de prison envers le beau-père et 1 an envers la mère de la victime -à chaque fois avec 6 mois avec sursis- pour non dénonciation de crime.



Le verdict est attendu ce soir vers 19h.