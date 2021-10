Les Pieux : réunions sur le service d'assainissement

Ces réunions ont pour but d'expliquer ce qu'est un SPANC, quelles sont les obligations qu'il induit et comment son organisés les contrôles. Elles seront menées par des agents spécialisés dans l’assainissement non collectif.



- le 30 septembre à 20h00, salle des fêtes de Bricqueboscq pour les communes de Bricqueboscq et Saint Christophe du Foc

- le 02 Octobre à 20h00, salle communale d'Héauville pour les communes de Héauville et Siouville-Hague

- le 06 Octobre à 20h00, salle communale de Benoistville pour les communes de Benoistville et Sotteville

- le 09 Octobre à 20h00, salle communale de Tréauville pour les communes de Tréauville et Helleville.