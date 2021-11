Il avait blessé un codétenu en prison

A 31 ans, ce Tunisien en situation irrégulière en France, était placé en détention provisoire à Caen pour agression sexuelle. Des faits que ce dernier nie formellement. Depuis son placement en détention provisoire, le prévenu a également toujours contesté son incarcération dans un quartier où il se sent menacé.





O.B ne voulait pas être placé avec des délinquants "sexuels". Le samedi 2 octobre, alors qu'il sort de la douche, O.B se précipite sur un jeune homme de 22 ans, également en détention provisoire. Le prévenu s'est fabriqué un couteau à l'aide de sa lame de rasoir et entaille de 9 cm le bas de la joue de son codétenu. En garde à vue, O.B a prétendu s'être trouvé en situation de légitime défense. La vidéo de surveillance diffusée durant l'audience est venue démentir cette déclaration. O.B, surnommé Ben Laden au sein de la maison d'arrêt, a eu un comportement estimé "inquiétant et dangereux". Le prévenu a été condamné à un an de prison ferme



