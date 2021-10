Finances de Caen la mer : Philippe Duron partage le constat, pas les solutions

L'actuel président de Caen la mer et maire de Caen Joël Bruneau avait mandaté un cabinet d'experts financiers reconnu pour dresser un état des lieux complet de la ville comme de l'agglomération. Pour cette dernière, le constat est "très mauvais".

Pour Philippe Duron, en poste entre 2008 et 2014, ces résultats n'ont rien d'une surprise, comme il l'explique dans un communiqué : "Autant, il était utile et justifié de faire un audit à Caen, autant c'était inutile à Caen-la-mer. [...] Caen-la-mer souffre d'une faiblesse structurelle endémique de ses ressources depuis sa création en 2003. [...] Il lui manquait, dès 2005, 5 millions d’euros par an pour boucler son budget. Elle ne s'en sortait que par des artifices, une conjoncture favorable et des recettes de taxe professionnelle supérieures aux prévisions. J'ai alerté le conseil communautaire dès mon arrivée aux responsabilités en 2008", justifie l'ancien président de Caen la mer, balayant ainsi sa responsabilité.

"L'autre fragilité de Caen-la-mer tient aux équipements transférés en 2003 par la ville de Caen, qu’ils soient dans un état lamentable comme l’Ecole d'Art ou le Stade Nautique, ou

bien dans un état préoccupant comme la Bibliothèque centrale", poursuit Philippe Duron, rappelant que c'est Luc Duncombe, qui lui précédait à cette fonction, qui est à l'origine du projet de future bibliothèque, au budget aujourd'hui difficile à supporter.

Et le président déchu de conclure : "il est évident que le mandat qui s'ouvre doit être considéré à l'agglomération comme un mandat de récupération. Ces conditions nouvelles et pénalisantes pour les collectivités appellent une stratégie nouvelle. Pendant les six dernières années, Caen-la-mer s'est remise en mouvement grâce à un projet d'agglomération ambitieux mais réaliste ; je crains que derrière les propos alarmistes de M. Bruneau ne s'annonce une politique de renoncement, c'est-à-dire de recul de Caen-la-mer."

L'ancien et le nouveau président de Caen la mer partagent en résumé le même constat sur la situation. Mais sont loin d'avoir les mêmes idées pour y remédier.