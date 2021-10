Miroir, mon beau miroir... le politique 2.0 aime son image. Il a trouvé en twitter l'outil parfait et inattendu. Celui qui en temps réel peut rendre compte de sa vie trépidante, pleine d'aventures, de sueur, de combats contre les méchants, de réunions interminables, de dossiers en souffrance, de défis, de travail et surtout d'engagements aux service de ses concitoyens... bien sûr.

Le règne de l'autosatisfaction

L'élu 2.0 peut s'autocommenter, s'autoproclamer, s'autosatisfaire, s'autophotographier... s'autobiographier. Il ne s'en prive pas et aurait même tendance à en abuser. Plus besoin des journalistes qui posent trop de questions et qui ne comprendront jamais les enjeux de la stratégie du concept... de la formule. Ils ont même parfois le toupet de critiquer certains projets.

Prenez le jeune maire de Saint-Lô fraichement élu, François Brière. Rapide coup d'oeil sur le compte "oiseau bleu" officiel du héros. Pour 439 malheureux followers, l'édile raconte sa vie du lundi au dimanche en images. La mise en scène ou... en ligne est très proche des albums de la célèbre petite "Caroline". Le bon peuple peut être rassuré... la vie est un roman de photos floues et tellement hypes.

D'inaugurations de foires en dépots de gerbes, de conseils communautaires en conseils municipaux, tout y est, c'est... passionnant ! Tellement "ouvert", moderne et démocratique que Tendance Ouest en a été interdit de séjour avec cette charmante formule : " Vous avez été bloqué contre l'abonnement à ce compte à la demande de l'utilisateur".

Les réseaux sociaux enflamment la fibre narcissique des politiques.

En attendant que les miroirs se brisent et que Nicolas Sarkozy déclare sa flamme sur le web, pour Thibault Deslandes, journaliste de la rédaction de Tendance Ouest, les "petites histoires" des réseaux auront du mal à rester dans la grande...

Le politique 2.0 manque de panache Impossible de lire le son.

Tous les jours sur Tendance Ouest, dans le journal de 8h00, retrouvez l'humeur de la rédaction.