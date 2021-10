Un an de prison pour rébellion et violence envers les policiers

Un an de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve de 24 mois envers Rudy Belsoeur, 29 ans et déjà 15 mentions à son casier judiciaire. Dans la nuit du 24 août dernier, alcoolisé, il avait commis des dégradations sur la maison de sa sœur à St Germain du Corbéis, près d'Alençon.

Puis il s'en était pris aux policiers : outrage, rébellion, violence.

Le trentenaire, père d'une petite fille, qui était sorti de prison en fin d'année dernière avait déjà comparu le 25 août dernier mais avait demandé un délai pour préparer sa défense. Il est retourné en prison à l'issue de l'audience d'aujourd'hui.