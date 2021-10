Portrait : les jeux de cascade d’Abdou Sagna

“J’ai toujours voulu faire des films d’action, j’ai donc décidé de tenter ma chance lors du casting de la série “La Légende des trois clefs” en 2006 et j’ai été pris”, explique celui qui deviendra cascadeur. C’est à ce moment que l’acteur Cyril Raffaelli le repère, et finit par lui proposer un autre casting.



Un an plus tard, Abdou Sagna pousse les portes de la production de Hitman et de Banlieue 13 Ultimatum, produits par Luc Besson. “Je suis entré dans l’équipe”, se réjouit Abdou. Une équipe qui lui permettra de participer à d’autres productions, telles que Léa, Julie Lescaut ou encore Hunger Games 3.

Mais si son métier fait rêver, Abdou prévient qu’il n’est pas à la portée de tous. “Le métier de cascadeur ne s’improvise pas, il y a des formations pour le devenir”. Pourtant, lui a appris en autodidacte. “Mais je m’entraîne au quotidien pour maintenir une très bonne forme physique”.



Sur sa prochaine apparition dans les salles obscures, Abdou ne pipe mot. “C’est un métier ingrat au niveau du planning. Pour le tournage de Commissaire Magellan, on m’a appelé à 4 h du matin pour être à 8 h à Lille. Je n’ai aucune idée de quand je tournerai à nouveau”.

S’il envisage de poursuivre dans ce métier à risques, Abdou est conscient qu’il ne pourra l’exercer toujours. “Je saurai m’arrêter à temps quand mon corps me le dira”, conclut ce discret et passionné cascadeur, qui brille également dans les arts martiaux, dont il détient plusieurs titres de champions de France.