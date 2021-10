Chantal Jouanno réunit les militants UDI au café "le Royal"

Accompagnée par Alain Lambert, président du conseil général de l'Orne, Chantal Jouanno a souhaité rencontrer ses militants à Caen, pour leur faire part de sa volonté de diriger le parti et pour répondre à leurs questions concernant le programme de l'UDI pour l'échéance présidentielle de 2017.

Alain Lambert, bien que soutenant la candidature de Chantal Jouanno assure qu'il n'y a pas de combat interne à l'UDI et que l'idée est un "esprit de rassemblement le plus large possible". Il a aussi tenu à féliciter le parti de la présence de quelques-uns de ses membres à la mairie de Caen suite aux dernières élections municipales.

Chantal Jouanno, quant à elle, a souligné que son parti n'était ni l'UMP, ni le PS et que les dirigeants de l'UDI devaient "avoir une conduite exemplaire".