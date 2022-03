Sortir en région : mercredi 20 août

Tous les mercredis du mois d'août, venez faire un tour sur le marché de la plage à Coudeville sur mer. Dégustation, produits du terroir, vente et animations sont prévues. C'est de 18h à 21h sur l'aire de pique-nique.



Demain, ne manquez pas le marché des producteurs de pays à Bagnoles-de-l'Orne, organisé par la Chambre d'Agriculture. Découverte des terroirs de l'Orne tous les jeudis de l'été de 16h à 20h. Ce rendez-vous estival garantit des produits en direct du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l'échange. Plus d'infos sur www.marches-producteurs.com



Tout ce week-end, l'opération «Courez au courses» est de retour sur l'hippodrome de Saint Pierre sur Dives. Des animations seront proposées, il y aura des tours de poneys ou encore des structures gonflables. Les 100 premiers enfants entrants sur l'hippodrome se verront remettre un sac aux couleurs de l'événement, contenant de nombreux cadeaux. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Ce dimanche à St Léonard des Bois, c'est la 16ème édition du Festival des métiers d'art et des métiers anciens. 80 exposants seront au travail devant vous pour vous faire partager leur passion. Rendez-vous de 9h à 18h, l'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.