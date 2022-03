Portrait : Tôonz, un musicien hors du commun

“Je suis très curieux, j’écoute de tout, depuis tout petit”, explique-t-il, comme si la musique s’apprivoisait d’abord par les oreilles. À 19 ans, il choisit son instrument, la guitare, pour répondre à sa “furieuse envie de gratter”. Il apprend les bases du blues et du jazz manouche. “Je travaillais une à deux heures par jour. Ce qui m’a donné envie de progresser, c’est l’envie de jouer avec les autres”. Ses inspirations sont multiples et se font au gré des rencontres, mais il reste un amoureux du rap. “La musique est mon moyen d’expression favori, c’est au-delà des mots. Il y a juste les notes”.

Tôonz aime partager la musique, avec les musiciens mais aussi avec le public. En 2009, il fonde D’Trac, son premier groupe. Ce showman enflamme les scènes de Louviers et des environs avec sa troupe de troubadours. Ses textes, drôles et émouvants, touchent le public. En 2013, il monte l’étonnant projet NosPaf, New Old Song Project And Friends.

“NosPaf est un projet musical et audiovisuel basé sur le principe du mashup (création d’un titre à partir de plusieurs titres existants). Chaque remix est composé d’un texte en français et d’un refrain anglophone. Après deux répétitions, nous filmons le concert live pour le diffuser sur Internet, explique Tôonz. Et pour chaque morceau, nous invitons un guest qui apporte son univers musical”.

Quatre morceaux sont déjà sortis, dont l’excellent “Don Buster”, mix de Ghost Buster et Dr Hannibal. Une dizaine d’autres sont programmés d’ici 2015. À chaque fois, deux mois de travail et une équipe de quinze personnes sont nécessaires. “La vidéo est une expérience très différente de la scène mais tout aussi plaisante”.