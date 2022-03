Un ancien de la NBA arrive au SPO Rouen !

Daequan Cook arrive en provenance de Tübingen, en Allemagne, où il tournait à 12.9 points et 4.6 rebonds de moyenne. Mais le passé de ce joueur de 1,96 m et âgé de 27 ans est encore plus prestigieux. En 2007, il a été drafté NBA en 21e place par Philadelphie avant de rejoindre les prestigieux Heat de Miami. Il a ensuite voyagé entre Oklahoma City et les rockets de Houston. Il n'est parti de NBA qu'en 2013 pour rejoindre l'Ukraine avant de poser ses valises en Allemagne.

Six ans en NBA

L'arrivée de l'arrière/ailier américain clôt un recrutement massif du SPO Rouen. Le club a largement renouvelé son effectif dirigé par le nouveau coach Christophe Denis. Un mercato agité qui doit permettre de répondre aux exigences de la Pro A, après une saison 2013-2014 décevante en Pro B et une invitation obtenue à l'échelon supérieur.

Les joueurs débuteront leur championnat à l'extérieur face au Mans, le 22 septembre, avant d'accueillir le 4 octobre Pau-Lacq-Orthez dans un Kindarena que l'on espère comble.