Indétronable, Jean-Jacques Goldman, le chouchou des Français

Côté politique, le chef de l'Etat François Hollande, qui figurait à la 49e et avant-dernière place lors de la précédente édition de ce classement en décembre 2013, sort de ce Top 50. Son prédécesseur à l'Elysée, Nicolas Sarkozy, régresse de la 15e place à la 29e. La personnalité politique préférée des Français reste Simone Veil (4e) alors qu'elle était 7e en décembre.

Jean-Jacques Goldman devance l'acteur Omar Sy (2e) comme en décembre et Dany Boon (3e), qui progresse de 3 places, et remplace Mimie Mathy sur le podium. Celle-ci se retrouve cette fois à la 7e place.

Viennent ensuite l'humoriste Florence Foresti (5e), l'acteur Jean Reno (6e), Sophie Marceau (8e), Gad Elmaleh (9e) et Renaud (10e) devant Jean-Paul Belmondo (11e).

Jean-Jacques Goldman est élue personnalité préférée des Français pour la 3e fois consécutive. Il avait été choisi la première fois en juillet 2013.

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 10 au 16 juillet 2014.