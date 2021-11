Une maison pour écouter les malades et leurs familles à Cherbourg

Santé avec une première dans le département de la Manche. La maison des usagers du centre hospitalier public du Cotentin et de la Fondation du Bon Sauveur vient d'ouvrir ses portes à l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

Une trentaine d'associations y sont représentées pour écouter et orienter les malades et leurs familles. Un dispositif vraiment nécessaire et qui a de l'avenir.

Ouverture du local dans le hall de l'hôpital Pasteur du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements par tél au 02 33 20 70 04 ou par courriel sur le maison.usagers@ch-cotentin.fr

Bonus AUDIO / Pour Jean-Claude Rodriguez, l'un des bénévoles, cette iniatiative est réellement utile.