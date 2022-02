Sortir en région : mercredi 9 juillet

Ce soir, rendez-vous à Régneville sur mer pour retrouver sur scène : Flown et la compagnie Pirates of the Carabina. C'est un spectacle qui mêle cirque, comédie et danse. Ca démarre à 20h00 vous pouvez pique niquer sur le site avec le groupe Klez sur Mer. Comptez 13 euros la soirée.

Dans le cadre de événement « Caen soirs d'été 2014 » assistez à la cérémonie officielle et au concert et bal d'entre-deux guerres pour célébrer la Libération de la rive gauche de la capitale Régionale. Rendez-vous à partir de 18h30 place Montseigneur-des-Hameaux.

Demain et tous les jeudis de l'été revisitez les joyaux de Juvigny sous Andaine. Vous prenez part à une visite guidée du site de Bonvouloir pour découvrir la légende qui l'a rendu célèbre. Vous allez près de la Tour, du pigeonnier, dans la chapelle mais aussi aux abords de l'étang qui habille ce beau paysage. Réservation conseillée auprès de l'Office de Tourisme de la ville. Le départ se fait à 14h00.