La table caennaise : la Manufacture, place Saint-Sauveur

Hauts plafonds, moulures dans les coins et bouteilles de vin délicatement coupées en guise d’abat-jour mettent tout de suite le visiteur à l’aise. L’endroit est d’autant plus intéressant que le mobilier a été façonné sur mesure. L’effet est réussi.



Copieux et léger à la fois

La Manufacture ne joue pas sur sa dénomination qu’en matière de décoration. Le chef s’applique à proposer une carte peu fournie en termes d’options, mais assurément originale. En témoignent les terrines de lapereau aux pruneaux ou les rillettes de sardines au citron vert et piment d’espelette, proposées en entrée dans la formule de midi à 14 € pour deux plats et à 19 € pour un de plus.

Suivent le feuille à feuille de cochon assorti de Cantal et de légumes snackés, ou un filet de julienne en viennoise de parmesan, agrémenté de pistou et d’une tapenade. Un délice, d’autant que la cuisine proposée ici est largement empreinte de légèreté.

Le fondant au chocolat avec une crème anglaise traditionnelle, un cheescake aux framboises et spéculoos, et une tarte aux pommes caramélisées s’offrent en dessert. Là aussi, la patte maison se fait sentir.

Pratique. Tél. 02 31 28 72 01