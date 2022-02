Vimoutiers : peines de prison ferme dans le procès Euro Isolation

"Je crois n'avoir jamais ressenti un tel écœurement, une telle absence de morale" avait dit dans ses réquisitions, la procureure de la République, qui poursuit : "L'ensemble des prévenus me font penser à des hyènes qui attaquent en bande, endettant certaines personnes sur plusieurs générations… Même des trafiquants de stupéfiants ont davantage de morale".

Les peines infligées par le tribunal sont de 6 et 18 mois de prison avec sursis pour le beau-père et la compagne du gérant. 3 ans et demi ans de prison ferme pour l'ex-gérant Gildas Yvroux. De 4 mois à 2 ans ferme pour les 8 ex-commerciaux de l'entreprise.

Tous ont l'interdiction d'exercer une profession commerciale et l'obligation d'indemnisation des victimes.

Le verdict au civil, pour indemniser les 68 plaignant sera rendu le 30 septembre. Ils réclament plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts.