Secours en mer : une Pentecôte agitée

A 12H15, lundi 9 juin, le navire à passagers "Normandie Express", à l’approche de la grande rade de Cherbourg, a signalé au CROSS Jobourg qu’une personne avait besoin d’une assistance médicale. Le navire a donc été mis en relation avec le Samu de Coordination maritime médical du Havre, qui a préconisé un accueil à quai. La personne a été prise en charge par un véhicule sanitaire au port de Cherbourg vers 13H.

Vers 15H15 une personne s'est inquiètée de ne pas voir revenir un canot avec 5 personnes à bord, parti de la plage d’Agon-Coutainville vers 11H30 pour une courte sortie en mer. Les navires de pêche en mer dans le secteur ne voyant aucune embarcation, et le message diffusé par le CROSS restant sans réponse, les moyens SNSM de Hauteville, d’Agon-Coutainville et de Blainville, ainsi que l’hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile de Granville ont été engagés par le CROSS. Une vaste zone de recherche a été couverte. C’est finalement peu de temps après l’engagement de ces moyens que le CROSS a été informé du retour à la côte de l’embarcation avec les 5 personnes, une avarie moteur étant à l’origine du retard.

Une coopération franco-britannique

Une heure plus tard, vers 16H15, le CROSS a reçu la diffusion d’un message MAYDAY émis par une embarcation située à la limite de la zone de compétence française, à environ 30 milles au nord de Cherbourg. Le "Wight Spirit", navire support de plongée battant pavillon britannique, a informé qu’un plongeur a subi un malaise suite à une plongée à 65m de profondeur. Le CROSS a mis alors immédiatement le navire en relation avec le SCMM du Havre qui préconise une évacuation immédiate vers un caisson hyperbare. Au vu de la position du navire et de l’urgence de la situation, le CROSS a contacté les garde-côtes britanniques de Solent et de Portland pour organiser une évacuation par un hélicoptère. La victime a pu être treuillée vers 17H15 par l’hélicoptère Augusta "104" et prise en charge à Poole vers 17H50.

Enfin, peu avant 18H00, la vedette SNS 446 de Blainville, en entrainement à la mer aux îles Chausey, informe le CROSS Jobourg avoir récupéré à Chausey une maman et son enfant de 4 ans blessé au visage. Le SCMM du Havre, à nouveau sollicité par le CROSS, a organisé un accueil à quai à Granville pour une prise en charge par un véhicule pompiers.