Sortir dans l'Orne : jeudi 29 mai

A partir de samedi et jusqu'au 7 juin, le festival Vibra'mômes fait son retour à Flers. Une semaine entière d'animations pour toute la famille. Programme à retrouver sur www.odc-orne.com

La ligue de Basse-Normandie avec le Comité de l’Orne et Volley-ball club de Flers organise la phase finale de la Coupe de France espoirs masculins du jeudi 29 au samedi 31 mai 2014 à Flers. L’équipe de Coutances (Manche) s’est qualifiée après avoir disputée 5 tours. 8 équipes au total participent à cette finale. En plus des matchs, vous aurez sur place le site «village Coupe de France».

Stand Développement Durable :Présentation de produits locaux

Stand Office du tourisme : Découverte de l’Orne

Jeux surdimensionnés en bois

Animation jeunes, Volley sur herbe, Conférence sur « Le mental du joueur »

Dans les gymnases : Intermèdes festifs, Musique festive, Mascotte humaine. C'est au complexe Saint Sauveur de Flers à la halle des sports et gymnases Méridienne Godard.

A partir de vendredi à Argentan et jusqu'à dimanche, Le Cirque Royal présente son tout nouveau spectacle Le carnaval des animaux ! Venez vivre sous un chapiteau 1h30 d'un divertissement familial de cirque traditionnel où les animaux sont rois. Vous allez frissonner face aux fauves, trembler pour les acrobates, rire aux facéties des clowns, sans oublier l'hippopotame ! Le cirque ne serait pas le cirque sans la présence de jongleur et de clowns. Spectacle vendredi à 20h30, samedi à 15h et 20h30 et dimanche à 15h.