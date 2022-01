Gala de boxe à Argentan

Ce gala débutera avec 2 assauts de boxe éducative (garçons de 9 à 12 ans) avec des jeunes d’Argentan et du Ring Alençonnais. Suivront une douzaine de combats amateurs avec une demi-douzaine de boxeurs locaux, dont notamment les seniors Hugo Raca (-81 kg) et Freddy Dubourg (-75 kg), et le cadet Kilian Baron (photo), récent champion de Normandie en -75 kg.

A noter la participation de boxeurs des clubs bas-normands d'Alençon, Saint-Lô, Condé-sur-Noireau, Granville, Val-de-Saire et de Haute-Normandie: Rouen, Beuzeville, Darnétal.

Entrée 6 euros, gratuit jusqu’à 12 ans.