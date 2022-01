76322. Le vol de carburant, une histoire de famille

Le petit trafic familial commence le 4 novembre 2013. Un homme de 46 ans, demeurant au Grand-Quevilly, et ses enfants de 22 et 17 ans, organisent une virée pour voler des centaines de litres de carburant appartenant à la Crea. Le père est interpellé et incarcéré le 19 février 2014. Trop tard, puisque la fine équipe récidive rapidement, le 17 janvier 2014, en s'en prenant au Renault de Saint-Martin-Osmonville, dans l'arrondissement de Dieppe. Ils y dérobent 700 litres de gazoil.

Un trafic à un euro le litre

L'incarcération du père en février ne décourage pas sa progéniture. Les deux fils, dont un mineur, s'attaquent à la société Coved, basée au Grand-Quevilly, le 19 février et le 5 mars 2014. Cette fois, le butin est estimé à plus de 150 litres de gazoil. Ces vols seront ceux de trop. Les deux fils sont interpellés le mardi 20 mai puis auditionnés.

Il s'avère que les trois suspects volaient le gazoil, le stockaient dans deux box à Déville et Bonsecours, pour le revendre ensuite 1€ le litre à un quatrième complice, qui fait office de receleur. Ce dernier l'utilisait pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Lui aussi a été interpellé. Le père et son aîné comparaitront le 27 août 2014 devant le tribunal correctionnel. Le second fils passera lui devant le Tribunal des enfants.