Le Prix Bayeux des Correspondants de guerre dévoilé sur Tendance Ouest !

Le programme de la 17e édition du Prix Bayeux des Correspondants de guerre a été dévoilé mardi 31 août en fin de matinée dans la cité bajocasse. Et comme chaque année, c'est un florilège d'animations qui est programmé à Bayeux. Patrick Gomont, le maire de la ville, était notre invité u journal de 18h mardi 31 août. On revient avec lui sur les temps forts de cette nouvelle édiction, la tonalité particulière qu'elle aura aussi au vu de la situation de Stéphane Taponnier et Hervé Ghesquière, les deux journalistes retenus en otage en Afghanistan, et puis comme chaque année du beau monde est attendu à Bayeux. Le topo complet avec Patrick Gomont, à suivre en intégralité, en bonus AUDIO...

+ Bonus PDF / Le programme complet en un clic