Un plongeur apnéiste, âgé de 72 ans, secouru au large de Tatihou

Ce jeudi 24 avril vers 15h00, un plongeur a signalé au CROSS Jobourg avoir perdu de vue un ami, également plongeur apnéiste, depuis environ une heure et demie dans le secteur de Tatihou, alors qu'ils avaient convenus ensemble d'une plongée courte autour de leur embarcation.

Il a immédiatement été fait appel à l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, en vol à moins de dix minutes de là. Ce dernier n'ayant toutefois pas de plongeur à son bord, le CROSS a demandé à l'hélicoptère EC-225 de la Marine nationale de décoller dès que possible, avec son équipage de sauvetage complet.

La vedette et l'embarcation semi-rigide de la SNSM de Saint-Vaast-La-Hougue, ainsi que trois navires de pêche professionnels (St Edouard, Chute et Balbuzard) ont également été mobilisés et associés aux recherches.

L'apnéiste de 72 ans a pu être repéré et pris en charge, sain et sauf, dans un premier temps par le plongeur sauveteur de l'hélicoptère de la Marine nationale puis par les équipiers de la vedette SNSM de Saint-Vaast.

L'utilisation par le plongeur d'une bouée de repérage (pavillon alpha bleu et blanc ou croix de St André blanche sur fond rouge) aurait permis d'augmenter sa visibilité et de faciliter les recherches.