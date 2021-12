"Chevaux de bataille, une épopée normande" en avant-première au mémorial de Caen

"Chevaux de bataille, une épopée normande" a été réalisé par Pascal Vannier et François Hérard. Depuis plus de 10 siècles, il fait la vie des Normands, naisseurs et utilisateurs. Aujourd’hui, pour leurs loisirs, la compétition et les courses. Hier dans le quotidien des champs et des transports. Hier, encore dans les grands conflits de l’Histoire. Guillaume, le cavalier, Guillaume le Conquérant s’empare de la nation du cheval, l’Angleterre, grâce à ses destriers, acquis notamment aux grandes foires de Lessay et de Falaise.



