Cherbourg a décroché le label « Bien vieillir-Vivre ensemble ». C'est la seule ville de la région à avoir été récompensé par Nora Berra, la secrétaire d'Etat chargé des aînés, pour ses efforts envers les séniors. Ce label récompense notamment le forum Vieillir et s'épanouir créé cette année ou la programmation culturelle qui fait de plus en plus la part belle aux séniors.



